Колыванов назначен главным тренером ФК "Торпедо"

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МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Игорь Колыванов назначен главным тренером московского футбольного клуба "Торпедо". Об этом ТАСС сообщил президент клуба Александр Тукманов.
В сезоне-2016/17 "Торпедо" заняло третье место в первенстве зоны "Центр" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Задача выхода во второй по силе дивизион выполнена не была, из-за чего главный тренер команды Виктор Булатов покинул клуб.
"Колыванов стал новым главным тренером клуба. Срок контракта два года", - сказал Тукманов.
Колыванов с 2002 по 2008 год возглавлял юношеские сборные России (до 17 и до 19 лет). Под его руководством российская юношеская команда выиграла чемпионат Европы 2006 года среди игроков не старше 17 лет. С 2012 по 2015 год Колыванов являлся главным тренером "Уфы", в 2013 году вывел команду в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ).