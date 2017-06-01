Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ХК "Авангард": омская хоккейная академия будет принимать китайских детей

Спорт
1 июня, 14:57 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Строительство хоккейной академии, под которую в Советском округе Омска отведена территория почти в 70 гектаров, началось в октябре прошлого года

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОМСК, 1 июня. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Хоккейная академия "Авангард", которая будет сдана в эксплуатацию в сентябре 2018 года, будет приглашать на обучение китайских детей. Об этом сообщает пресс-служба омского хоккейного клуба.

"В мае делегация ХК "Авангард" побывала в Пекине на спортивном форуме "Россия - Китай", в рамках которого презентовала китайским коллегам хоккейную академию "Авангард". Китайский рынок крайне перспективен, поэтому омский клуб развивает именно это направление. В планах "Авангарда" после ввода в эксплуатацию хоккейной академии приглашать на обучение китайских детей. К началу нового сезона КХЛ будет запущена английская и китайская версии сайта клуба. Также "ястребы" намерены запустить радиопередачу на китайском языке", - уточнили в клубе.

"Мы были единственным профессиональным хоккейным клубом из России на этом форуме, также мы единственные из всех клубов подготовили презентацию на китайском языке. Сейчас мы в процессе переговоров с китайскими партнерами. Мы готовы оказывать им методическую помощь и сотрудничать в сфере спортивного туризма", - цитирует пресс-служба клуба президента "Авангарда" Владимира Шалаева со ссылкой на эфир "Радио Сибирь".

Строительство хоккейной академии, под которую в Советском округе Омска отведена территория почти в 70 гектаров, началось в октябре прошлого года. На первом этаже трехэтажного спортивно-образовательного комплекса будут основная и тренировочная ледовые арены, на втором и третьем этажах - спортзалы, кафе, блок для релаксации. Рядом разместится восьмиэтажная гостиница. Стоимость проекта - 2,25 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболу
6
Борцы "Самбо-70" провели показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океане
6
Наперегонки с медузами: в Сочи впервые прошли заплывы серии Oceanman
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В США впервые выкатили из ангара самолет Stratolaunch, способный запускать ракеты-носители
2
Новая книга Толкина опубликована спустя 100 лет после ее создания
3
Замглавы МВД: требования полицейских к мальчику на Арбате были правомерными
4
Сотрудника московской полиции проверяют из-за публикаций в соцсетях непристойных фото
5
В Омске 16-летний подросток спас тонущего мужчину с двумя детьми
6
Прокурор: детализация телефонных разговоров стала ключом к раскрытию убийства Немцова
7
Иностранные водители с 1 июня не смогут работать по специальности без российских прав
Темы дня
Загрузка...
Реклама