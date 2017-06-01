ХК "Авангард": омская хоккейная академия будет принимать китайских детей

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ОМСК, 1 июня. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Хоккейная академия "Авангард", которая будет сдана в эксплуатацию в сентябре 2018 года, будет приглашать на обучение китайских детей. Об этом сообщает пресс-служба омского хоккейного клуба.
"В мае делегация ХК "Авангард" побывала в Пекине на спортивном форуме "Россия - Китай", в рамках которого презентовала китайским коллегам хоккейную академию "Авангард". Китайский рынок крайне перспективен, поэтому омский клуб развивает именно это направление. В планах "Авангарда" после ввода в эксплуатацию хоккейной академии приглашать на обучение китайских детей. К началу нового сезона КХЛ будет запущена английская и китайская версии сайта клуба. Также "ястребы" намерены запустить радиопередачу на китайском языке", - уточнили в клубе.
"Мы были единственным профессиональным хоккейным клубом из России на этом форуме, также мы единственные из всех клубов подготовили презентацию на китайском языке. Сейчас мы в процессе переговоров с китайскими партнерами. Мы готовы оказывать им методическую помощь и сотрудничать в сфере спортивного туризма", - цитирует пресс-служба клуба президента "Авангарда" Владимира Шалаева со ссылкой на эфир "Радио Сибирь".
Строительство хоккейной академии, под которую в Советском округе Омска отведена территория почти в 70 гектаров, началось в октябре прошлого года. На первом этаже трехэтажного спортивно-образовательного комплекса будут основная и тренировочная ледовые арены, на втором и третьем этажах - спортзалы, кафе, блок для релаксации. Рядом разместится восьмиэтажная гостиница. Стоимость проекта - 2,25 млрд рублей.