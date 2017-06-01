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Второй отель международной сети Hyatt появится в Екатеринбурге к ЧМ-2018

Спорт
1 июня, 15:32 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, июня. /ТАСС

Комплекс будет ориентирован на бизнес-туристов, корпоративных клиентов, а также спортивные делегации

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Второй отель международной сети Hyatt появится в Екатеринбурге к чемпионату мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

"Сегодня прошла церемония закладки памятной капсулы времени в основание фундамента второго отеля международной сети Hyatt в столице Среднего Урала. Новый четырехзвездочный гостиничный комплекс - первое здание проекта "Стражи Урала", который реализует Уральская горно- металлургическая компания, будет расположен в непосредственной близости от Центрального стадиона и административно-деловой части города. Построить отель планируется к концу апреля 2018 года, что позволит разместить в нем гостей и участников чемпионата мира по футболу", - говорится в сообщении.

По словам врио главы региона Евгения Куйвашева, у области есть реальная и срочная востребованность в подобных проектах в связи с предстоящими мероприятиями чемпионата мира по футболу, ежегодной выставкой "Иннопром", а также перспективами, связанными с участием Екатеринбурга в борьбе за право проведения в 2025 году Всемирной выставки ЭКСПО.

Комплекс будет ориентирован на бизнес-туристов, корпоративных клиентов, а также спортивные делегации. В нем будут расположены 146 номеров площадью от 25 до 73 квадратных метров.

Hyatt Hotels Corporation управляет одной из крупнейших международных сетей отелей. Компания основана в США в 1957 году, в ней работает свыше 75 тысяч человек, она управляет отелями в более чем 45 странах.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.

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