Хачанов обыграл Бердыха и впервые вышел в третий круг Roland Garros

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов в трех сетах одержал победу над чехом Томашем Бердыхом, который "посеян" на турнире под 13-м номером, в матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4, 6:4 в пользу российского теннисиста. Матч продолжался 2 часа 13 минут.
Хачанов, занимающий 53-ю строчку в рейтинге ATP, впервые в своей карьере вышел в третий круг на турнире серии Большого шлема. До сегодняшнего дня он три раза доходил до второго круга на Открытых чемпионатах Австралии, Франции и США.
В третьем круге Хачанов встретится с американцем Джоном Изнером, "посеянным" под 21-м номером, который в своем матче второго раунда обыграл итальянца Паоло Лоренци. Хачанов последним из российских мужчин продолжает борьбу в текущем розыгрыше "Ролан Гаррос" в одиночном разряде.
Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.