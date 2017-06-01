Акинфеев занимается наравне с остальными вратарями сборной России

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 1 июня. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Вратарь Игорь Акинфеев тренируется наравне с остальными вратарями сборной России по футболу, которая продолжает подготовку к Кубку конфедераций. Об этом сообщают с места событий корреспонденты ТАСС.

Занятие началось в 16:05 по местному времени (17:05 мск), в нем приняли участие все 28 игроков.

В среду Акинфеев тренировался по индивидуальной программе. Как рассказывал тренер вратарей сборной Гинтарас Стауче, голкипер должен полностью восстановиться "через пару дней".

Сборная будет готовиться к Кубку конфедераций в Австрии до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня сыграет с венграми. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).