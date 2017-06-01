Стояновский и Ярзуткин лидируют в группе В на турнире по пляжному волейболу в Москве

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин победили латвийцев Мартина Плавинса и Харальдса Регза со счетом 2-0, а также бразильцев Саймона и Альваро Фильо со счетом 2-0 и занимают первое место в группе B после первого игрового дня этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Москве.
Ольга Мотрич и Светлана Холомина проиграли бразильянкам Ларисе и Талите (0:2) и занимают четвертое место в группе A, Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова уступили швейцаркам Нине Бетшарт и Тане Хюберли (1-2) и занимают третье место в группе G, Евгения Уколова и Анастасия Барсук проиграли Эмили Дэй и Бриттани Хочевар (0-2) и занимают третье место в группе H.
У мужчин Александр Лихолетов и Илья Лешуков проиграли латвийской паре Йанис Смедин и Александр Самойлов (0-2) и занимают четвертое место в группе A, Максим Сиволап и Игорь Величко уступили бразильцам Элисону и Бруно Шмидту (0-2) и занимают третье место в группе C, Вячеслав Красильников и Никита Лямин проиграли норвежцам Кристиану Сёруму и Андресу Молю (0-2) и занимают четвертое место в группе H.
Московский этап Мирового тура по пляжному волейболу завершится 4 июня.