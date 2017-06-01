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Федосеев победил Белявского в третьем туре чемпионата Европы по шахматам

Спорт
1 июня, 21:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Российский шахматист после трех туров вошел в чисто лидеров турнира, не проиграв ни одной партии

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Чемпионат Европы по шахматам в Минске

Чемпионат Европы по шахматам в Минске

© Виктор Драчев/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Россиянин Владимир Федосеев обыграл словенца Александра Белявского в партии третьего тура чемпионата Европы по шахматам, который проходит в Минске.

Лидеры турнира по рейтингу чех Давид Навара и россиянин Дмитрий Андрейкин в своих партиях одержали победы.

После трех туров в активе девяти шахматистов по три балла, в их числе россияне Федосеев, Дмитрий Бочаров, Павел Понкратов.

Следующий тур пройдет 2 июня. По результатам чемпионата Европы 22 лучших шахматиста получат возможность выступить на следующем Кубке мира, который является отборочным соревнованием к турниру претендентов. Чемпионат Европы завершится 10 июня.

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