Федосеев победил Белявского в третьем туре чемпионата Европы по шахматам

Чемпионат Европы по шахматам в Минске © Виктор Драчев/ТАСС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Россиянин Владимир Федосеев обыграл словенца Александра Белявского в партии третьего тура чемпионата Европы по шахматам, который проходит в Минске.

Лидеры турнира по рейтингу чех Давид Навара и россиянин Дмитрий Андрейкин в своих партиях одержали победы.

После трех туров в активе девяти шахматистов по три балла, в их числе россияне Федосеев, Дмитрий Бочаров, Павел Понкратов.

Следующий тур пройдет 2 июня. По результатам чемпионата Европы 22 лучших шахматиста получат возможность выступить на следующем Кубке мира, который является отборочным соревнованием к турниру претендентов. Чемпионат Европы завершится 10 июня.