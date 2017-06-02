Россиянин Шлеменко за 25 секунд нокаутировал американца Хэлси на турнире M-1 Challenge

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Россиянин Шлеменко за 25 секунд нокаутировал американца Хэлси на турнире M-1 ChallengeСпорт 2 июня, 0:29
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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко одержал победу над американцем Брэндоном Хэлси в бое-реванше на турнире M-1 Challenge 79, который проходил в Санкт-Петербурге.
Бой завершился нокаутом на 25-й секунде стартового раунда.
Первый поединок между бойцами состоялся 27 сентября 2014 года на турнире Bellator 126 в США, который закончился на 35-й секунде после удушающего приема в исполнении американца. Шлеменко потерял титул чемпиона Bellator в среднем весе, которым владел с 7 февраля 2013 года, защитив его три раза. Всего в активе 33-летнего россиянина теперь 56 побед (31 - нокаутом) и девять поражений в ММА, у Хэлси девять побед и три поражения.