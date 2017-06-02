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"Голден Стэйт" обыграл "Кливленд" в первом матче финальной серии плей-офф НБА

Спорт
2 июня, 6:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант, набравший 38 очков

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Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант (слева)

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант (слева)

© EPA/MONICA DAVEY

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. "Голден Стэйт" на своей площадке обыграл действующего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд" в первом матче финальной серии плей-офф сезона-2016/17.

Встреча завершилась со счетом 113:91.

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант, набравший 38 очков. Атакующий защитник и лидер "Голден Стэйт" Стефен Карри записал на свой 28 очков и 10 результативных передач, оформив дабл- дабл. Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс также оформил дабл- дабл, набрав 28 очков и сделав 15 подборов.

"Голден Стэйт" одержал 13-ю победу в текущем плей-офф, что стало повторением рекорда лиги по продолжительности победной серии в матчах плей-офф.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Голден Стэйт". Следующий матч финала плей-офф НБА пройдет в ночь на понедельник также в Окленде.

"Кливленд" и "Голден Стэйт" в третий раз подряд играют в финале плей-офф НБА. В 2015 году "Голден Стэйт" победил со счетом 4-2 и стал чемпионом, но уже в финале 2016 года "Кливленд" взял верх, победив со счетом 4-3 и впервые став чемпионом лиги.

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