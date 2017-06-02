Легкоатлетка Муллина победила в прыжках с шестом на турнире во Франции

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Ольга Муллина, получившая разрешение на выступление под нейтральным флагом, победила в прыжках с шестом на международном турнире во французском Монтрее.

Россиянка показала результат 4 метра 60 см. Второе место за счет меньшего количества попыток заняла Робелис Пейнадо из Венесуэлы (4,55 м), третьей стала Марина Килипко из Украины (4,55 м). Личный рекорд Муллиной, входившей в состав олимпийской сборной РФ на Игры в Рио-де-Жанейро - 4,65 м, она установила его на чемпионате России в Чебоксарах в 2016 году.

13 мая Муллина стала победительницей турнира в южнокорейском Пусане с результатом 4 метра 50 сантиметров, эта победа стала первой для российских легкоатлетов на международных соревнованиях после отстранения.

Кроме того, на турнире во Франции выступил российский метатель молота Алексей Сокирский, также получивший разрешение. Сокирский занял восьмое место, показав результат 72 м 55 см. Победителем стал поляк Павел Файдек (80,14 м), второе место занял француз Квентин Бижо (76,59), третье - поляк Войцех Новицкий (75,99).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск получили более десяти легкоатлетов, среди которых Мария Ласицкене (Кучина), Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова и др.