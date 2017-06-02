СМИ: "Арсенал" предлагает "Монако" €100 млн за футболиста Мбаппе

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СМИ: "Арсенал" предлагает "Монако" €100 млн за футболиста МбаппеСпорт 2 июня, 9:26
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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Арсенал" хочет купить у "Монако" права на центрфорварда Килиана Мбаппе. Как сообщает газета L'Equipe, лондонский клуб предлагает за французского нападающего €100 млн.
Отмечается, что главными конкурентами "Арсенала" в борьбе за игрока являются "Манчестер Сити" и мадридский "Реал".
Если трансфер состоится, он не станет самым дорогим в истории футбола. Летом 2016 года французский футболист Поль Погба перешел в "Манчестер Юнайтед" из итальянского "Ювентуса" за €105 млн. Валлиец Гарет Бэйл перешел в "Реал" из английского "Тоттенхэма" в 2013 году за €100 млн.
В нынешнем сезоне Мбаппе стал чемпионом Франции в составе "Монако". 18-летний нападающий провел 44 матча за клуб, в которых забил 26 мячей и сделал 14 результативных передач.