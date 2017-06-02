МВД провело обыск в офисе московского хоккейного клуба "Динамо"

Колобков: матчи Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге пройдут на самом высоком уровнеСпорт 2 июня, 10:13
Почти 50 авиарейсов отменены или задержаны в Шереметьеве и ДомодедовеПроисшествия 2 июня, 10:05
Кузнецова допустила создание в России министерства по делам семьиОбщество 2 июня, 10:02
СМИ: "Арсенал" предлагает "Монако" €100 млн за футболиста МбаппеСпорт 2 июня, 9:26
Камчатский "Мясокомбинат Елизовский" отремонтировал производственное оборудованиеБанк историй успеха 2 июня, 9:01
Тюменская область просит 600 млн рублей из резервного фонда для пострадавших от паводкаНовости Урала 2 июня, 8:51
Россия частично сняла ограничения на поставки продуктов из ТурцииЭкономика и бизнес 2 июня, 8:39
Петербургский международный экономический форум. День второйЭкономика и бизнес 2 июня, 8:00
Легкоатлетка Муллина победила в прыжках с шестом на турнире во ФранцииСпорт 2 июня, 7:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Представители МВД 1 июня провели обыск в офисе московского клуба Континентальной хоккейной лиги "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Представители ОРЧ ЭБиПК ГУ МВД России по Московской области и сотрудники других подразделений ГУ МВД России по Московской области провели осмотр в офисном помещении принадлежащем нашему клубу и осуществили выемку бухгалтерской документации, - говорится в заявлении. - Данные следственные действия проводились в рамках проверки по письму заместителя председателя правления ЦС ВФСО "Динамо" Сергея Федорова. В своем письме на имя главы МВД РФ Федоров указывает, что по имеющейся у него информации один из сотрудников базы занимался хищениями средств от аренды льда".
"Руководство ХК "Динамо" (Москва) предоставило все необходимые документы следственной группе и надеется на скорейшее разрешение возникших недоразумений", - также отмечается в заявлении.
Ранее председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский обвинил в неэффективном и неграмотном управлении генерального директора хоккейного клуба Андрея Сафронова, из-за которого, по его словам, у клуба возник долг в 2 млрд рублей.
Как в середине мая сообщил Стржалковский, при этом непосредственно в 2017 году клубу было выделено более 2 млрд рублей спонсорской помощи - эта сумма, в частности, включает в себя 1,32 млрд рублей от банка ВТБ и 600 млн рублей от "Транснефти".
В середине мая ВФСО "Динамо" вернуло базу хоккейного клуба в Новогорске под свое управление из-за долгов.