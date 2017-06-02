МВД провело обыск в офисе московского хоккейного клуба "Динамо"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Представители МВД 1 июня провели обыск в офисе московского клуба Континентальной хоккейной лиги "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Представители ОРЧ ЭБиПК ГУ МВД России по Московской области и сотрудники других подразделений ГУ МВД России по Московской области провели осмотр в офисном помещении принадлежащем нашему клубу и осуществили выемку бухгалтерской документации, - говорится в заявлении. - Данные следственные действия проводились в рамках проверки по письму заместителя председателя правления ЦС ВФСО "Динамо" Сергея Федорова. В своем письме на имя главы МВД РФ Федоров указывает, что по имеющейся у него информации один из сотрудников базы занимался хищениями средств от аренды льда".

"Руководство ХК "Динамо" (Москва) предоставило все необходимые документы следственной группе и надеется на скорейшее разрешение возникших недоразумений", - также отмечается в заявлении.

Ранее председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский обвинил в неэффективном и неграмотном управлении генерального директора хоккейного клуба Андрея Сафронова, из-за которого, по его словам, у клуба возник долг в 2 млрд рублей.

Как в середине мая сообщил Стржалковский, при этом непосредственно в 2017 году клубу было выделено более 2 млрд рублей спонсорской помощи - эта сумма, в частности, включает в себя 1,32 млрд рублей от банка ВТБ и 600 млн рублей от "Транснефти".

В середине мая ВФСО "Динамо" вернуло базу хоккейного клуба в Новогорске под свое управление из-за долгов.