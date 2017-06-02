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Тихонов: ФК "Крылья Советов" должен вернуть доверие болельщиков

Спорт
2 июня, 12:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

Новый главный тренер клуба надеется, что самарские болельщики поддержат команду и вернутся на трибуны

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Самарскому футбольному клубу "Крылья Советов" необходимо вернуть доверие болельщиков. Такое мнение пресс-службе клуба высказал Андрей Тихонов, назначенный на пост главного тренера команды в четверг.

"Крылья Советов" заняли предпоследнее, 15-е место в Российской футбольной премьер-лиге в сезоне-2016/17 и покинули элитный дивизион.

"Всегда было приятно играть за "Крылья", а позже всегда с удовольствием приезжал в Самару, поэтому долго не раздумывал, когда поступило предложение возглавить команду, - сказал Тихонов. - Понимаю, что от всех нас в этом сезоне ждут многого. Команда сейчас в долгу перед болельщиками и одна из главных задач - вернуть их доверие. Надеюсь, что самарские болельщики поддержат нашу команду и вернутся на трибуны".

Также Тихонов рассказал о плане подготовки команды к новому сезону. "8 июня команда соберется в Москве и в течение двух дней пройдет медосмотр. Затем у нас запланирован зарубежный сбор в Сербии, где намечено шесть контрольных игр. Этот сбор продлится две недели, после чего вернемся в Россию и заключительный подготовительный этап проведем уже в Самаре", - сообщил главный тренер.

Тихонов является восьмикратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны в составе московского "Спартака", за который он играл с 1992 по 2000 год и в 2011 году. В составе "Крыльев Советов" в 2004 году Тихонов становился бронзовым призером чемпионата страны. В футболке самарского клуба он в сумме провел 126 матчей, забив 26 мячей. В 2006 году футболист в составе подмосковных "Химок" одержал победу в первом дивизионе.

Свою тренерскую карьеру Тихонов начал в "Крыльях Советов" в 2008 году, также он работал в тренерских штабах таких команд, как "Спартак" и "Краснодар". Летом 2016 года Тихонов возглавил "Енисей". Под его руководством команда провела лучший сезон в своей истории, заняв третье место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), но уступив в стыковых матчах за право сыграть в Российской футбольной премьер- лиге (РФПЛ) тульскому "Арсеналу" по правилу гостевого гола (2:1, 0:1). В Кубке России красноярский клуб дошел до 1/8 финала, выбив из турнира московский ЦСКА.

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