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Украинец Кузубов вышел в единоличные лидеры чемпионата Европы по шахматам

Спорт
2 июня, 22:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

Лидеры турнира по рейтингу чех Давид Навара и россиянин Дмитрий Андрейкин свои партии сыграли вничью

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Украинец Юрий Кузубов обыграл Арташеса Минасяна из Армении в партии четвертого тура чемпионата Европы по шахматам, который проходит в Минске.

Лидеры турнира по рейтингу чех Давид Навара и россиянин Дмитрий Андрейкин свои партии сыграли вничью.

После четырех туров в единоличные лидеры, набрав четыре балла, вышел Кузубов. У 18 шахматистов в активе 3,5 очка, в их числе россияне Владимир Федосеев, Антон Демченко, Александр Шиманов, Александр Рязанцев, Максим Матлаков, Дмитрий Бочаров и Денис Хисматуллин.

Следующий тур пройдет 3 июня. По результатам чемпионата Европы 22 лучших шахматиста получат возможность выступить на следующем Кубке мира, который является отборочным соревнованием к турниру претендентов.

Чемпионат Европы завершится 10 июня.

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