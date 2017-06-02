Футболисты Новой Зеландии проиграли команде Северной Ирландии в товарищеском матче

Второй день ПМЭФ: отношения с США и борьба с фейковыми новостямиЭкономика и бизнес 2 июня, 23:49
У бойца Силвы подозрение на перелом носа после боя с МинаковымСпорт 2 июня, 23:39
Путин обсудил с главой МИД ФРГ вопросы российско-германских отношенийПолитика 2 июня, 23:28
Российский боец Минаков победил бразильца Силву в Санкт-ПетербургеСпорт 2 июня, 23:17
СМИ: Манчини хочет пригласить в "Зенит" футболиста "Ромы" ДжекоСпорт 2 июня, 22:47
Фестиваль Rock am Ring в ФРГ приостановлен из-за угрозы терактаМеждународная панорама 2 июня, 22:45
Борьба с фейками: на ПМЭФ прошел Саммит мировых информагентствОбщество 2 июня, 22:43
Легкоатлетка Клишина победила на турнире в ИнсбрукеСпорт 2 июня, 22:20
Матчи сборной России с венграми и чилийцами будут показаны на телеканале "Футбол 1"Спорт 2 июня, 21:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Сборная Новой Зеландии по футболу проиграла команде Северной Ирландии со счетом 0:1 в товарищеском матче, который состоялся в Белфасте.
Единственный мяч на шестой минуте забил Лайам Бойс.
Сборная Новой Зеландии примет участие в Кубке конфедераций 2017 года в ранге обладателя Кубка наций конфедерации футбола Океании. Кубок конфедераций 2017 года пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Новозеландцы сыграют в группе A с командами России, Мексики и Португалии.