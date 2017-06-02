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Футболисты Новой Зеландии проиграли команде Северной Ирландии в товарищеском матче

Спорт
2 июня, 23:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

Сборная Новой Зеландии станет первым соперником команды России в рамках Кубка конфедераций

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Сборная Новой Зеландии по футболу проиграла команде Северной Ирландии со счетом 0:1 в товарищеском матче, который состоялся в Белфасте.

Единственный мяч на шестой минуте забил Лайам Бойс.

Сборная Новой Зеландии примет участие в Кубке конфедераций 2017 года в ранге обладателя Кубка наций конфедерации футбола Океании. Кубок конфедераций 2017 года пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Новозеландцы сыграют в группе A с командами России, Мексики и Португалии.

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