Российский боксер Кудряшов проведет бой-реванш с Дуродолой в Ростове-на-Дону

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Российский боксер Кудряшов проведет бой-реванш с Дуродолой в Ростове-на-ДонуСпорт 3 июня, 0:27
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МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Российский боксер Дмитрий Кудряшов проведет бой-реванш с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. 12-раундовый поединок за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 кг и "серебряный" пояс WBC пройдет в Ростове-на-Дону.
Соперники встречались 4 ноября 2015 года в Казани. Российский боксер считался явным фаворитом и все 18 побед одержал нокаутом. Однако неожиданно потерпел первое поражение в карьере, уступив техническим нокаутом во втором раунде. После серии ударов Кудряшов перестал отвечать на атаки соперника, и судья остановил поединок. После боя допинг-проба нигерийца дала положительный результат, однако спортсмен не был наказан.
По мнению тренеров Кудряшова, причиной поражения стали психологические факторы, такие как нехватка концентрации, настроя, расслабленность, а также то, что россиянин не дорабатывал после атак, не реализовывал свои моменты. Тогда как Дуродола своим шансом воспользовался и успешно провел добивание противника.
После этого поединка Дуродола проиграл техническим нокаутом в 9-м раунде Майрису Бриедису из Латвии, а затем досрочно победил трех малоизвестных соперников из Уругвая, Танзании и Малави. Кудряшов одержал две победы нокаутом - над бразильцем Жулио Сесаром дос Сантосом в 4-м раунде и колумбийцем Сантандером Сильгадо в 1-м раунде.
Сейчас Кудряшов снова считается фаворитом, но уже с большим коэффициентом у букмекерских контор - около 1.30. На счету 31-летнего Кудряшова 20 побед (все - нокаутом) и одно поражение. В активе 36-летнего Дуродолы 25 побед (23 - нокаутом) и три поражения.
Победитель поединка получит право провести бой с чемпионом мира WBC Бриедисом.