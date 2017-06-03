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Этап чемпионата Европы по регби-7 среди мужских сборных стартует в Москве

Спорт
3 июня, 0:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июня. /ТАСС

На групповом этапе соревнований сборная России 3 июня сыграет с поляками, итальянцами и испанцами, игры пройдут в Учебно-оздоровительном комплексе "Октябрь"

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© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Этап чемпионата Европы по регби-7 среди мужских команд в рамках серии Гран-при стартует в Москве. Сборная России на стартующем турнире будет защищать звание лучшей команды континента.

Соревнования пройдут 3 и 4 июня в Учебно-оздоровительном комплексе "Октябрь". Кроме сборной России в турнире примут участие команды из Уэльса, Германии, Грузии, Ирландии, Испании, Италии, Польши, Англии, Франции, Португалии и Бельгии. Участники разделены на три группы, из которых в плей-офф этапа выйдут по две лучшие команды. На групповом этапе 3 июня сборная России сыграет с поляками, итальянцами и испанцами.

Московский турнир станет стартовым этапом Гран-при чемпионата Европы - 2017. Второй этап пройдет 10-11 июня в польском Лодзе, с 1 по 2 июля регбисты сыграют во французском городе Клермон-Ферране, наконец, завершающий этап 15-16 июля примет английский Эксетер.

"Сборная России нацелена отобраться на Кубок мира 2018 года"

По мнению главного тренера российской сборной Андрея Сорокина, команда будет стремиться выполнить на чемпионате главную задачу - отбор на Кубок мира - 2018, который пройдет в Сан-Франциско и Сан-Хосе (США).

"Мы готовимся, сейчас больше работаем над психологической разгрузкой ребят. Нам не хватает ротации состава, что в ближайшее время хотелось бы исправить. Конечно, надеемся выполнить главную цель - отобраться на Кубок мира следующего года через чемпионат Европы", - заявил Сорокин на пресс-конференции, предваряющий старт этапа Гран-при в Москве.

Руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ, председатель попечительского совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев выразил надежду, что российские регбисты смогут защитить титул чемпиона Европы.

"У нас не так много игровых видов спорта, где и мужская, и женская сборные России - действующие чемпионы Европы. В начале мая я встречался с нашей командой, когда она проводила сбор в Алуште. Встреча оставила приятное впечатление, я увидел отличный настрой ребят на решение серьезных задач, поэтому уверен - мы можем рассчитывать, что наши национальные команды смогут защитить титул", - заявил он.

Мужская сборная России является трехкратным чемпионом Европы по регби-7. Помимо первого места в 2016 году, российская команда становилась победителем континентального первенства в 2007 и 2009 годах.

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