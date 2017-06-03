Шведские хоккеисты Седины получили почетные степени политехнического университета в Канаде

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Шведские игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер Кэнакс" Хенрик и Даниэль Седины были удостоены почетных степеней Политехнического университета Квантлена, который расположен в городе Суррей и является крупнейшим учебным заведением провинции Британская Колумбия (Канада). Об этом сообщается на сайте университета.

Братья Седины были удостоены почетных степеней на торжественной церемонии 1 июня. Отмечается, что хоккеисты получили почетные степени за "гражданскую позицию, спортивное мастерство, уважение, заботу и другие важные качества, которые они проявляют на льду и вне его".

Looking good, @Canucks! Congratulations to Henrik and Daniel on their honourary degrees. #kpuconvocation2017 pic.twitter.com/Itqz7d3hFN — KwantlenU (@KwantlenU) 1 июня 2017 г.

Братья Седины поддерживают более 50 благотворительных организаций, в числе которых "Детский фонд "Кэнакс", "Семейный фонд "Кэнакс", различные хосписы и детские госпитали. Кроме того, Седины создали собственный благотворительный фонд Sedin Family Foundation. Фонд работает со школами, общественными группами и учреждениями социального обслуживания и образования. Он организует ежегодные подарочные программы, которые поддерживают здоровье и образование детей с упором на семейный и оздоровительный отдых.

Почетные степени университета Квантлена присуждаются в знак признания достижений или выдающихся заслуг перед обществом. Члены университетского сообщества и общества в целом предлагают кандидатов из числа выдающихся ученых, представителей искусства, государственных служащих, а также других людей, внесших значительный вклад на местном, национальном или глобальном уровне.

Хенрик, который на шесть минут старше брата-близнеца Даниэля, был задрафтован "Ванкувером" в 1999 году под общим 3-м номером (Даниэль - под 2-м). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ Хенрик провел 1248 матчей и набрал 1020 очков (237 шайб + 783 передачи), он стал первым игроком в истории "Ванкувера", набравшим 1000 результативных баллов. На счету Даниэля 986 очков (370+616) в 1225 регулярных встречах. В истории НХЛ ни одним братьям пока не удавалось набрать по 1000 очков.

В составе сборной Швеции братья Седины становились олимпийскими чемпионами (2006), чемпионами мира (2013). Даниэль Седин также выигрывал серебро Олимпиады 2014 года в Сочи.