Жирков покинул пост заместителя председателя совета директоров ФК "Спартак"

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МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Александр Жирков покинул пост заместителя председателя совета директоров футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
"На прошедшем совете директоров ФК "Спартак" было принято решение об изменении в его составе, - говорится в сообщении. - "Спартак" покинул заместитель председателя совета директоров Александр Николаевич Жирков, занимавший свой пост с июля 2013 года. Футбольный клуб "Спартак" благодарит Александра Николаевича за проделанную работу на благо нашего клуба и огромный вклад в нынешнее чемпионство красно-белых".
Ранее источник сообщил ТАСС, что Наиль Измайлов покинет должность вице-президента "Спартака" и 1 июня станет заместителем председателя совета директоров клуба.
Председателем совета директоров "Спартака" является владелец клуба, вице-президент ПАО "Лукойл" Леонид Федун. Также в совет директоров входят Александр Матыцин (вице- президент "Лукойла"), Сергей Михайлов (член совета директоров "Лукойла" и председатель совета директоров группы "КапиталЪ Управление активами"), Андрей Федун (гендиректор ООО "Стадион "Спартак") и Сергей Родионов (генеральный директор ФК "Спартак").
"Спартак" под руководством итальянского тренера Массимо Карреры выиграл чемпионат России сезона-2016/17. Красно-белые стали победителями российского первенства в 10-й раз.