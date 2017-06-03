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Газзаев: "Ювентус" и "Реал" - абсолютно равные команды по силе и возможностям

Спорт
3 июня, 12:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Бывший главный тренер сборной России не стал отдавать предпочтение ни одному из финалистов Лиги чемпионов

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Валерий Газзаев

Валерий Газзаев

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Финалисты Лиги чемпионов сезона-2016/17, футбольные клубы "Ювентус" и "Реал", являются абсолютно равными командами по силе и возможностям. Такое мнение ТАСС высказал известный российский тренер, депутат Госдумы Валерий Газзаев.

В субботу в финале Лиги чемпионов встретятся итальянский "Ювентус" и испанский "Реал". Матч пройдет на стадионе "Миллениум" в Кардиффе (Уэльс) и начнется в 21:45 мск.

"Сегодня встречаются две абсолютно равные команды по силе и возможности. Если брать "Реал", то там созвездие игроков и в обороне, и в средней линии, и в атаке, это лучшие футболисты мира с высокими индивидуальными качествами и техническим оснащением. Что касается "Ювентуса", то самое большое его достоинство - высокая организация игры, каждый игрок подчинен строгим тактическим схемам. Поэтому одна команда будет более закрытая, а вторая - более атакующая", - сказал Газзаев.

"Реал" - атакующая команда, в которой подобраны именно такие игроки. Если говорить о "Ювентусе", можно вспомнить матч в Барселоне, когда туринская команда играла очень строго и пыталась воспользоваться шансами в контратаках, она блестяще проводит быстрый выход из обороны. "Ювентус" не мог выиграть Лигу чемпионов практически 21 год, у "Реала" есть возможность войти в историю как команда, которая дважды подряд выигрывала этот турнир, поэтому матч будет очень интересным", - отметил тренер.

"Я бы не стал отдавать предпочтения ни одной, ни второй команде, - продолжил он. - С одной стороны, "Реал" должен выиграть по всем показателям, но с другой стороны - мы знаем "Ювентус", который заслуженно играет в финале Лиги чемпионов. По сведениям СМИ, все лучшие игроки будут сегодня играть, травмированных нет, поэтому это будет один из лучших финалов за последнее время. Я очень рад, что сегодня две лучшие команды покажут футбол высочайшего уровня, потому что будет играть великолепная атака против великолепной обороны".

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