Стояновский и Ярзуткин вышли в полуфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин победили испанцев Пабло Эрреру и Адриана Гавирию в 1/4 финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Москве.

Встреча завершилась со счетом 2-0 в пользу российской пары. В полуфинале Стояновский и Ярзуткин сыграют с победителями другого четвертьфинального матча, в котором встретятся американцы Николас Лусена и Филип Дальхауссер и поляки Гжегож Фиялек и Михал Брыль.

Ранее в полуфинал пробилась другая российская пара Вячеслав Красильников и Никита Лямин, которая за выход в финал поборется с латвийцами Янисом Шмендиньшем и Александром Самойловым.

Московский этап Мирового тура по пляжному волейболу завершится 4 июня.