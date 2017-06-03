Сборная России заняла первое место в группе B и вышла в плей-офф этапа ЧЕ по регби-7

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МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России по регби-7 со счетом 17:12 одержала победу над сборной Испании в последнем матче группового раунда и вышла в четвертьфинал этапа чемпионата Европы в рамках серии Гран-при, который проходит в Москве.
Эта победа стала для российской сборной третьей из трех возможных на групповом этапе. Ранее россияне обыграли своих соперников по группе B: сборную Польши (48:5) и сборную Италии (27:0).
В четвертьфинале россияне сыграют с лучшей из команд, занявших третье место в своей группе. Сборные Уэльса, Ирландии, Германии и Грузии попали в группу А. Сборные Англии, Франции, Португалии и Бельгии попали в группу С.
Мужская сборная России является трехкратным чемпионом Европы по регби-7. Помимо первого места в 2016 году, российская команда становилась победителем континентального первенства в 2007 и 2009 годах.