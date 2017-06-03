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Украинец Кузубов сыграл вничью с азербайджанцем Найдичем на чемпионате Европы по шахматам

Спорт
3 июня, 21:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июня. /ТАСС

После пяти туров, набрав по 4,5 балла, лидерство делят четыре шахматиста

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МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Украинец Юрий Кузубов сыграл вничью с Аркадием Найдичем из Азербайджана в пятом туре чемпионата Европы по шахматам, который проходит в Минске.

Лидеры турнира по рейтингу чех Давид Навара и россиянин Дмитрий Андрейкин свои партии также сыграли вничью.

После пяти туров, набрав по 4,5 балла, лидерство делят Кузубов, перед очередным игровым днем единолично возглавлявший турнирную таблицу, армянин Грант Мелкумян, немец Даниэль Фридман и болгарин Иван Чепаринов. У 27 шахматистов в активе 4 очка, в их числе россияне Максим Матлаков, Александр Рязанцев, Дмитрий Бочаров, Даниил Дубов, Антон Демченко, Евгений Томашевский, Александр Шиманов и Михаил Антипов.

Следующий тур пройдет 5 июня. По результатам чемпионата Европы 22 лучших шахматиста получат возможность выступить на следующем Кубке мира, который является отборочным соревнованием к турниру претендентов.

Чемпионат Европы завершится 10 июня.

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