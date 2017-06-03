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Стояновский и Ярзуткин не смогли выйти в финал этапа Мирового тура по пляжному волейболу

Спорт
3 июня, 22:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июня. /ТАСС

Россияне уступили американцам Николасу Лусене и Филипу Дальхауссеру

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МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин проиграли американцам Николасу Лусене и Филипу Дальхауссеру в 1/2 финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Москве.

Встреча завершилась со счетом 2-0 в пользу американской пары. В финале Лусене и Дальхауссер сыграют с еще одной российской парой Вячеслав Красильников/Никита Лямин. Стояновский и Ярзуткин в матче за третье место встретятся с Янисом Шмендиньшемом и Александром Самойловым из Латвии.

Московский этап Мирового тура по пляжному волейболу завершится 4 июня.

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