Канадец Стивенсон победил поляка Фонфару во второй раз и защитил титул WBC

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Канадец Адонис Стивенсон защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в канадском Монреале, он выиграл у поляка Анджея Фонфары нокаутом во втором раунде.
Этот поединок стал вторым для соперников. В мае 2014 года Стивенсон победил Фонфару по очкам, дважды отправив в нокдаун, но сам при этом побывал на полу в девятом раунде.
39-летний Стивенсон в восьмой раз защитил титул чемпиона мира, которым владеет с 2013 года. В его активе теперь 29 побед (24 - нокаутом), одно поражение.
Ранее он не сумел договориться с Сергеем Ковалевым об объединительном поединке, но перед боем с Фонфарой заявил, что планирует затем встретиться с победителем встречи между россиянином и американцем Андре Уордом, которая состоится 17 июня.
29-летний Фонфара потерпел пятое поражение при 29 победах (17 - нокаутом). Он во второй раз не сумел стать чемпионом мира.