"Нэшвилл" обыграл "Питтсбург" в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. "Нэшвилл" на своей площадке обыграл "Питтсбург" со счетом 5:1 в третьем матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе "Питтсбурга" шайбу забросил Джейк Гюнтцель (3-я минута). У "Нэшвилла" отличились Роман Йози (26), Фредерик Годро (27), Джеймс Нил (40), Крэйг Смит (45) и Маттиас Экхольм (54).
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин сыграл в матче 15 минут 53 секунды, заработал две минуты штрафа. Малкин продолжает лидировать в гонке бомбардиров, на счету российского хоккеиста 26 очков (9 шайб + 17 передач).
Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Питтсбурга". Четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли пройдет в ночь на вторник также на домашней арене "Нэшвилла".