Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Нэшвилл" обыграл "Питтсбург" в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли

Спорт
4 июня, 6:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июня. /ТАСС

Встреча на домашней арене "Нэшвилла" завершилась со счетом 5:1

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Mark Humphrey/AP

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. "Нэшвилл" на своей площадке обыграл "Питтсбург" со счетом 5:1 в третьем матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Питтсбурга" шайбу забросил Джейк Гюнтцель (3-я минута). У "Нэшвилла" отличились Роман Йози (26), Фредерик Годро (27), Джеймс Нил (40), Крэйг Смит (45) и Маттиас Экхольм (54).

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин сыграл в матче 15 минут 53 секунды, заработал две минуты штрафа. Малкин продолжает лидировать в гонке бомбардиров, на счету российского хоккеиста 26 очков (9 шайб + 17 передач).

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Питтсбурга". Четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли пройдет в ночь на вторник также на домашней арене "Нэшвилла".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
10
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболу
6
Борцы "Самбо-70" провели показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океане
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На юге Германии афганский мигрант убил в приюте для беженцев ребенка из РФ
2
Британская полиция заявила о шести погибших в терактах в Лондоне
3
Теракт в центре Лондона. Хроника событий
4
Королевская монополия: "Реал" вновь стал победителем Лиги чемпионов
5
Российский боксер Кудряшов выиграл у Дуродолы, взяв реванш
6
Путин предлагал Клинтону рассмотреть вариант вступления РФ в НАТО
7
SpaceX успешно вывела на орбиту корабль с грузом для МКС и вернула ступень ракеты на Землю
Темы дня
Загрузка...
Реклама