СМИ: гватемалец Трухильо признал свою вину по делу о коррупции в ФИФА

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Бывший генеральный секретарь Федерации футбола Гватемалы Эктор Трухильо признал свою вину по делу о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает портал Insidethegames.
Бывший чиновник признал факт получения взяток в размере €175 тыс. от различных должностных лиц в суде Бруклина. Ранее он отрицал все обвинения в причастности к коррупции в ФИФА. Процесс по делу Трухильо, которого также обвиняют в получении взяток на сотни тыс. евро за продажу маркетинговых прав на чемпионаты мира 2018 и 2022 годов, начнется 20 сентября, бывшему функционеру грозит до 20 лет лишения свободы.
Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся 27 мая 2015 года, когда в Цюрихе были задержаны высокопоставленные чиновники организации, в том числе бывший директор по развитию ФИФА, бывший президент Федерации футбола Никарагуа Хулио Роча, вице-президент ФИФА Эухенио Фигередо, член исполкома Эдуардо Ли, бывший президент Бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марин, президент Федерации футбола Венесуэлы Рафаэль Эскевель.
Всего тогда обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По данным американского Минюста, за 24 года подозреваемые получили взяток на сумму около $150 млн. Вторая волна арестов началась в Цюрихе 3 декабря, когда под стражу был взят бывший президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), бывший вице-президент ФИФА Альфред Хавит, а также глава Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBAL) и вице-президент ФИФА Хуан Анхель Напоут из Парагвая. Всего по делу о коррупции в ФИФА проходят 42 человека.