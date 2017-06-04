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Кузнецова не сумела выйти в четвертьфинал Roland Garros, проиграв Возняцки

Спорт
4 июня, 14:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июня. /ТАСС

Встреча третьего круга завершилась в трех сетах со счетом 6:1, 4:6, 6:2 в пользу датской теннисистки

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Светлана Кузнецова

Светлана Кузнецова

© EPA/TATYANA ZENKOVICH

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла датчанке Каролин Возняцки в матче третьего раунда Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:1, 4:6, 6:2 в пользу датской теннисистки, "посеянной" на турнире под 11-м номером. Игра продолжалась 2 часа и 1 минуту.

Кузнецова была "посеяна" под восьмым номером на "Ролан Гаррос". После ее вылета в текущем розыгрыше турнира в одиночном разряде не осталось ни одной российской теннисистки.

В четвертьфинале Возняцки встретится с победителем матча между латвийкой Еленой Остапенко и австралийкой Самантой Стосур (23-й номер "посева").

Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.

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