Кузнецова не сумела выйти в четвертьфинал Roland Garros, проиграв Возняцки

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла датчанке Каролин Возняцки в матче третьего раунда Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.
Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:1, 4:6, 6:2 в пользу датской теннисистки, "посеянной" на турнире под 11-м номером. Игра продолжалась 2 часа и 1 минуту.
Кузнецова была "посеяна" под восьмым номером на "Ролан Гаррос". После ее вылета в текущем розыгрыше турнира в одиночном разряде не осталось ни одной российской теннисистки.
В четвертьфинале Возняцки встретится с победителем матча между латвийкой Еленой Остапенко и австралийкой Самантой Стосур (23-й номер "посева").
Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.