Российский каноист Петров занял второе место на 5000 м на этапе Кубка мира в Белграде

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Россиянин Павел Петров стал вторым на этапе Кубка мира в Белграде в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 5000 метров.

Россиянин показал время 23 минуты 26,170 секунды. Победителем соревнований стал трехкратный олимпийский чемпион немец Себастьян Брендель (23.09,490). Третье место занял поляк Матеуш Каминский (23.41,210).

Этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ проходил в Белграде с 1 по 4 июня.