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Российский каноист Петров занял второе место на 5000 м на этапе Кубка мира в Белграде

Спорт
4 июня, 16:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июня. /ТАСС

Победу одержал трехкратный олимпийский чемпион немец Себастьян Брендель

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Павел Петров

Павел Петров

© ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин/Архив

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Россиянин Павел Петров стал вторым на этапе Кубка мира в Белграде в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 5000 метров.

Россиянин показал время 23 минуты 26,170 секунды. Победителем соревнований стал трехкратный олимпийский чемпион немец Себастьян Брендель (23.09,490). Третье место занял поляк Матеуш Каминский (23.41,210).

Этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ проходил в Белграде с 1 по 4 июня.

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