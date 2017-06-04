Черчесов: больших изменений в сборной России в связи с травмой Дзюбы не будет

БУДАПЕШТ, 4 июня. /ТАСС/. В сборной России по футболу не будет больших изменений в связи с травмой нападающего Артема Дзюбы. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В пятницу стало известно, что 28-летний Дзюба пропустит Кубок конфедераций из-за проблем со здоровьем.

"Мы некоторые вещи постарались наиграть, но Дзюба не позволяет играть здоровье. В принципе Бухаров - игрок такой же комплекции, больших изменений в этом плане не будет. Также есть опасения, что Дмитрий Комбаров может не принять участия в матче", - сказал Черчесов.



Российская сборная на следующей неделе проведет два контрольных матча: с венграми 5 июня в Будапеште, с чилийцами - 9 июня в Москве.

"Мы посмотрели два их товарищеских матча (венгров) и примерно представляем, как будет действовать соперник, - отметил наставник команды. - Мы с нетерпением и оптимизмом ждем двух контрольных матчей. Они покажут наши плюсы и минусы. Та работа, которую мы провели, должна дать плоды".

"Один человек останется в команде после объявления окончательной заявки"

Черчесов отметил, что поскольку "в любую минуту может что-то случиться, один человек из состава останется в команде после объявления окончательной заявки (на Кубок конфедераций)".

"У нас много игроков, которые еще не так опытны. В связи с этим не не смотрим на соперника, а отталкиваемся только от себя. Молодые игроки хорошо адаптировались в команде, никаких проблем в этом плане нет. Авансом мы никого в сборную не берем. Вся работа, которую они выполняют, дает эффект", - подчеркнул он.

Также наставник сборной России выразил уверенность в том, что у голкипер Игорь Акинфеев подойдет к матчу с венграми в хорошем состоянии. Вратарь из-за проблем с пяткой пропустил начало сбора команды в Австрии и присоединился к ней 29 мая.

"Акинфеев тренируется четыре дня подряд. Убежден, что проблем у него не будет", - сказал Черчесов.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).