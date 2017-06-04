Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Черчесов: больших изменений в сборной России в связи с травмой Дзюбы не будет

Спорт
4 июня, 17:16 дата обновления: 4 июня, 17:36 UTC+3 БУДАПЕШТ ¶ , БУДАПЕШТ /Венгрия

В пятницу стало известно, что 28-летний форвард пропустит Кубок конфедераций из-за проблем со здоровьем

Поделиться
Материал из 1 страницы
Артем Дзюба (справа)

Артем Дзюба (справа)

© Александр Демьянчук/ТАСС, архив

БУДАПЕШТ, 4 июня. /ТАСС/. В сборной России по футболу не будет больших изменений в связи с травмой нападающего Артема Дзюбы. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В пятницу стало известно, что 28-летний Дзюба пропустит Кубок конфедераций из-за проблем со здоровьем.

"Мы некоторые вещи постарались наиграть, но Дзюба не позволяет играть здоровье. В принципе Бухаров - игрок такой же комплекции, больших изменений в этом плане не будет. Также есть опасения, что Дмитрий Комбаров может не принять участия в матче", - сказал Черчесов.

Российская сборная на следующей неделе проведет два контрольных матча: с венграми 5 июня в Будапеште, с чилийцами - 9 июня в Москве. 

"Мы посмотрели два их товарищеских матча (венгров) и примерно представляем, как будет действовать соперник, - отметил наставник команды. - Мы с нетерпением и оптимизмом ждем двух контрольных матчей. Они покажут наши плюсы и минусы. Та работа, которую мы провели, должна дать плоды".

"Один человек останется в команде после объявления окончательной заявки"

Черчесов отметил, что поскольку "в любую минуту может что-то случиться, один человек из состава останется в команде после объявления окончательной заявки (на Кубок конфедераций)". 

"У нас много игроков, которые еще не так опытны. В связи с этим не не смотрим на соперника, а отталкиваемся только от себя. Молодые игроки хорошо адаптировались в команде, никаких проблем в этом плане нет. Авансом мы никого в сборную не берем. Вся работа, которую они выполняют, дает эффект", - подчеркнул он.

Также наставник сборной России выразил уверенность в том, что у голкипер Игорь Акинфеев подойдет к матчу с венграми в хорошем состоянии. Вратарь из-за проблем с пяткой пропустил начало сбора команды в Австрии и присоединился к ней 29 мая.

"Акинфеев тренируется четыре дня подряд. Убежден, что проблем у него не будет", - сказал Черчесов. 

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
14
Более 1,5 тыс. человек пострадали в давке в Турине после просмотра финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
10
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболу
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: последняя жертва конфликта под Тверью была убита после отказа копать себе могилу
2
Теракт в центре Лондона. Хроника событий
3
Вице-губернатор Владимирской области задержана по подозрению в получении взятки
4
Экс-начальник подмосковного управления Росгвардии Лаушкин объявлен в розыск
5
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
6
В рамках расследования теракта в Лондоне задержаны 12 человек
7
Выжившая при стрельбе под Тверью вызвала полицию
Темы дня
Загрузка...
Реклама