Стояновский/Ярзуткин стали третьими на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Олег Стояновский и Артем Ярзуткин заняли третье место на этапе Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Москве.

В матче за третье место россияне обыграли латвийскую пару Янис Смединс и Александр Самойлов со счетом 2-1.

В финале турнира, который начнется в 20:15 мск, сыграют россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников и американцы Фил Далхаузер и Ник Лючена.