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Стояновский/Ярзуткин стали третьими на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве

Спорт
4 июня, 18:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июня. /ТАСС

В матче за третье место россияне обыграли латвийскую пару Смединс/Самойлов

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Олег Стояновский и Артем Ярзуткин заняли третье место на этапе Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Москве.

В матче за третье место россияне обыграли латвийскую пару Янис Смединс и Александр Самойлов со счетом 2-1.

В финале турнира, который начнется в 20:15 мск, сыграют россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников и американцы Фил Далхаузер и Ник Лючена.

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