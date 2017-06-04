Чемпионка Roland Garros 2016 года Мугуруса уступила Младенович в четвертом круге турнира

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Испанка Гарбинье Мугуруса проиграла француженке Кристине Младенович в матче четвертого круга Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

Чемпионка Roland Garros 2016 года Мугуруса, "посеянная" на турнире под четвертым номером, уступила француженке в трех сетах со счетом 1:6, 6:3, 3:6. Матч продолжался 1 час 59 минут.

Младенович, "посеянная" на турнире под 13-м номером, сыграет в четвертьфинале с победительницей матча между американкой Винус Уильямс и швейцаркой Тимеей Бачински.

Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.