СМИ: российские бизнесмены хотят приобрести румынский ФК "Политехника"

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российские бизнесмены планируют приобрести румынский футбольный клуб "Политехника". Об этом сообщает румынский портал Digi Sport.
На данный момент группа россиян ведет переговоры с владельцами клуба, столкнувшегося с финансовыми проблемами.
При этом финансовую помощь команде намерен оказать румынский специалист Мирча Луческу, который 28 мая покинул пост главного тренера российского "Зенита".
В случае приобретения "Политехники" российские бизнесмены намерены пригласить Луческу на должность главного тренера.
В минувшем сезоне "Политехника" заняла первое место в переходном турнире и сохранила прописку в элитном дивизионе чемпионата Румынии.