Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: российские бизнесмены хотят приобрести румынский ФК "Политехника"

Спорт
4 июня, 21:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июня. /ТАСС

По данным портала Digi Sport, наставником команды может стать бывший тренер "Зенита" Мирча Луческу

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российские бизнесмены планируют приобрести румынский футбольный клуб "Политехника". Об этом сообщает румынский портал Digi Sport.

На данный момент группа россиян ведет переговоры с владельцами клуба, столкнувшегося с финансовыми проблемами.

При этом финансовую помощь команде намерен оказать румынский специалист Мирча Луческу, который 28 мая покинул пост главного тренера российского "Зенита".

В случае приобретения "Политехники" российские бизнесмены намерены пригласить Луческу на должность главного тренера.

В минувшем сезоне "Политехника" заняла первое место в переходном турнире и сохранила прописку в элитном дивизионе чемпионата Румынии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
14
Более 1,5 тыс. человек пострадали в давке в Турине после просмотра финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
10
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболу
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: последняя жертва конфликта под Тверью была убита после отказа копать себе могилу
2
Велосипедист насмерть сбил ребенка в парке в Петербурге
3
Подозреваемый в убийстве под Тверью официально считался безработным
4
Массовые убийства в России с 2010 года. Досье
5
МВФ и Всемирный банк одобрили проект реформы пенсионной системы на Украине
6
Выжившая при стрельбе под Тверью вызвала полицию
7
Четыре человека ранены и один погиб в перестрелке на западе Москвы
Темы дня
Загрузка...
Реклама