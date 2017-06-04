СМИ: российские бизнесмены хотят приобрести румынский ФК "Политехника"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российские бизнесмены планируют приобрести румынский футбольный клуб "Политехника". Об этом сообщает румынский портал Digi Sport.

На данный момент группа россиян ведет переговоры с владельцами клуба, столкнувшегося с финансовыми проблемами.

При этом финансовую помощь команде намерен оказать румынский специалист Мирча Луческу, который 28 мая покинул пост главного тренера российского "Зенита".

В случае приобретения "Политехники" российские бизнесмены намерены пригласить Луческу на должность главного тренера.

В минувшем сезоне "Политехника" заняла первое место в переходном турнире и сохранила прописку в элитном дивизионе чемпионата Румынии.