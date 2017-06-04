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Определились победители "Большой московской регаты"

Спорт
4 июня, 21:57 UTC+3 МОСКВА 4, июня. /ТАСС

В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из 12 стран

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Стали известны победители "Большой московской регаты", которая проходила на гребном канале "Крылатское" в Москве с 2 по 4 июня.

В соревнованиях женской парной двойки в легком весе победили Ольга Аркадова и Анна Блиновских. В аналогичной дисциплине у мужчин первенствовали Василий Сташков и Кирилл Блиновских. В соревнованиях парных четверок среди мужчин победу одержали Ростислав Дрожжачих, Данил Соколов, Иван Усцелемов и Денис Прибыл. В заезде мужской восьмерки с рулевым победили Дмитрий Миронов, Александр Савкин, Виктор Мисюткин, Лев Гриценко, Евгений Дырдин, Юрий Пшеничников, Павел Соболев, Никита Соломонов и Юрий Черкалов.

В женских соревнованиях одиночек на дистанции 500 м победителем стала россиянка Юлия Левина, в мужских - россиянин Александр Лебедев. В двойках на дистанции у женщин выиграли россиянки Дарья Долец и Татьяна Куликова, у мужчин - представители Узбекистана Шохжахон Нажмиев и Сафар Усманов. В микст-соревнованиях парных четверок победу одержала сборная Эстонии.

Также на регате прошли соревнования среди спортсменов младше 23-х лет. Георгий Семчиков, Вадим Семенюта, Александр Михилюк, Григорий Крылов, Михаил Арешкович, Даниил Баранов, Илья Иванов, Никита Мельников и Евгений Терехов победили в соревнованиях мужской восьмерки с рулевым. В молодежных соревнованиях парных двоек среди женщин первыми стали Елизавета Старостина и Полина Смоленская. Юлия Даниленко, Анна Сема, Анастасия Шершнева и Елена Данилюк первенствовали в заезде парных четверок. Кира Ювченко, Екатерина Козленко, Ольга Несетеренко, Мария Кибушкина, Ольга Заруба, Анна Карпова, Анна Аксенова, Елизавета Корниенко и Елизавета Крылова стали первыми в соревнованиях женской восьмерки с рулевым.

Сергей Черепков и Рустам Хайбуллин победили в заезде среди парных двоек в легком весе. Глеб Земляникин, Артем Ульянов, Дмитрий Земляникин и Дмитрий Кудрявый первенствовали в соревнованиях четверок в легком весе. В заезде парных четверок победили Евгений Каширин, Александр Кунякин, Александр Вязовкин и Николай Пименов.

В соревнованиях по гребле "Большая московская регата" принимали участие около 500 спортсменов из 12 стран - Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ганы, Грузии, Казахстана, Латвии, Македонии, Молдавии, Узбекистана, Эстонии и России.

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