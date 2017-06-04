Футболист Кристиан Нобоа подписал контракт с "Зенитом"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа заключил контракт с петербургским футбольным клубом "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 32-летним футболистом рассчитано на три года.

Эквадорец выступал за "Ростов" с 2015 года, в минувшем сезоне он провел за команду 40 матчей, забил семь мячей и сделал пять результативных передач. Его контракт с ростовским клубом истекает 30 июня.

В России Нобоа также выступал за казанский "Рубин" (2007-2012) и московское "Динамо" (2012-2015).

"Зенит" занял третье место в чемпионате России сезона-2016/17 и сыграет в следующем розыгрыше Лиги Европы.