Футболист Кристиан Нобоа подписал контракт с "Зенитом"

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа заключил контракт с петербургским футбольным клубом "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Соглашение с 32-летним футболистом рассчитано на три года.
Эквадорец выступал за "Ростов" с 2015 года, в минувшем сезоне он провел за команду 40 матчей, забил семь мячей и сделал пять результативных передач. Его контракт с ростовским клубом истекает 30 июня.
В России Нобоа также выступал за казанский "Рубин" (2007-2012) и московское "Динамо" (2012-2015).
"Зенит" занял третье место в чемпионате России сезона-2016/17 и сыграет в следующем розыгрыше Лиги Европы.