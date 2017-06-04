Два гола Азмуна принесли сборной Ирана победу над командой Черногории в товарищеском матче

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Сборная Ирана по футболу обыграла в гостях команду Черногории со счетом 2:1 в товарищеском матче. Дубль оформил иранский нападающий "Ростова" Сердар Азмун, который отличился на 11-й и 60-й минутах, у хозяев гол на счету Стефана Йоветича (32).

В другой встрече сборная Нидерландов на своем поле обыграла команду Кот-д'Ивуара со счетом 5:0. В составе победителей отличились Джоэл Велтман (13-я минута, 36), Дэви Классен (69), Винсен Янссен (75). На 32-й минуте матча Арьен Роббен реализовал пенальти. На 78-й минуте на замену Роббену вышел игрок московского "Спартака" Квинси Промес. Для полузащитника "Галатасарая" Уэсли Снейдера этот матч стал 130-м за национальную сборную, он повторил рекорд вратаря Эдвина ван дер Сара по количеству матчей за голландскую команду.

В воскресенье были сыграны еще несколько товарищеских матчей. Сборная США сыграла вничью с командой Венесуэлы со счетом 1:1, сборная Армении разгромила команду Сент-Китса и Невиса (5:0), сборная Ирландии выиграла у команды Уругвая (3:1), сборная Люксембурга победила команду Албании (2:1).