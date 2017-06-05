Женская сборная России по лыжным гонкам будет готовиться к Олимпиаде на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июня. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Женская сборная России по лыжным гонкам в преддверии XXIII зимних Олимпийских игр, которые пройдут в 2018 году в южнокорейском Пхенчхане, будет тренироваться на Сахалине. Об этом сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

"Базой для тренировок спортсменок станет новый лыже-биатлонный комплекс, возведение которого сейчас продолжается в Южно-Сахалинске", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в настоящее время на объекте бетонные работы выполнены на 95%, планировка территории - на 70%.

При строительстве спортивного объекта учтены требования Союза биатлонистов России и Российской федерации лыжных гонок. В частности, обеспечена его доступность - комплекс расположен в городской черте, неподалеку от дворца спорта "Кристалл" в лесном массиве. Рельеф данной местности позволяет строить лыжные и биатлонные трассы общей протяженностью 8 километров. Они будут сертифицированы, благодаря чему спортсмены при проведении соревнований смогут получать разряды.

В состав сахалинского лыже-биатлонного комплекса будут также входить гостиницы, которые построят за счет инвесторов. Задействуют комплекс при проведении на Сахалине первых международных зимних игр "Дети Азии". Ожидается, что первый этап строительства объекта завершится в сентябре 2017 года.