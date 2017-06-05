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Футболист Данни объявил об уходе из "Зенита"

Спорт
5 июня, 9:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Португалец перешел в петербургский клуб летом 2008 года из московского "Динамо", он провел за команду 251 матч, забив 68 мячей

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Мигель Данни

Мигель Данни

© Вячеслав Евдокимов/"Зенит", архив

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Португальский полузащитник Мигель Данни покидает санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит". Об этом он написал в своем Instagram.

"С глубокой грустью я вынужден сообщить о своем уходе из "Зенита", - написал Данни. - Я провел девять невероятных лет в этой команде, я играл всегда с большим желанием, отдачей, любовью и страстью, носил с честью футболку клуба, но я уважаю решение клуба не продлевать со мной контракт".

"Я благодарю за ту любовь, которую всегда получал в Санкт-Петербурге, спасибо всем за это! Благодарю игроков, тренеров и всех работников, с кем я разделил эти девять лет. Я также благодарю всех людей, которых я здесь узнал, которые были частью моей жизни в Петербурге. Желаю клубу удачи и много побед", - написал 33-летний футболист в подписи к фотографии со своим первым и последним голом за "Зенит".

Данни перешел в "Зенит" летом 2008 года из московского "Динамо". Он провел за санкт-петербургскую команду в различных турнирах 251 матч, забив 68 мячей. Также в активе Данни 38 матчей и четыре гола за сборную Португалии.

Первый и последний гол. С глубокой грустью я вынужден сообщить о своём уходе из Зенита. Я провёл 9 невероятных лет в этой команде, я играл всегда с большим желанием, отдачей, любовью и страстью, носил с честью футболку клуба, но я уважаю решение клуба не продлевать со мной контракт. Я благодарю за ту любовь, которую всегда получал в Санкт-Петербурге, спасибо всем за это! Благодарю игроков, тренеров и всех работников, с кем я разделил эти 9 лет. Я также благодарю всех людей, которых я здесь узнал, и которые были частью моей жизни в Петербурге. Желаю клубу удачи и много побед. Прощание - это не конец, наоборот, это начало нового приключения.

Публикация от Danny Gomes (@danny_d10b10f6)

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