Футболист Данни объявил об уходе из "Зенита"

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Португальский полузащитник Мигель Данни покидает санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит". Об этом он написал в своем Instagram.
"С глубокой грустью я вынужден сообщить о своем уходе из "Зенита", - написал Данни. - Я провел девять невероятных лет в этой команде, я играл всегда с большим желанием, отдачей, любовью и страстью, носил с честью футболку клуба, но я уважаю решение клуба не продлевать со мной контракт".
"Я благодарю за ту любовь, которую всегда получал в Санкт-Петербурге, спасибо всем за это! Благодарю игроков, тренеров и всех работников, с кем я разделил эти девять лет. Я также благодарю всех людей, которых я здесь узнал, которые были частью моей жизни в Петербурге. Желаю клубу удачи и много побед", - написал 33-летний футболист в подписи к фотографии со своим первым и последним голом за "Зенит".
Данни перешел в "Зенит" летом 2008 года из московского "Динамо". Он провел за санкт-петербургскую команду в различных турнирах 251 матч, забив 68 мячей. Также в активе Данни 38 матчей и четыре гола за сборную Португалии.
Первый и последний гол. С глубокой грустью я вынужден сообщить о своём уходе из Зенита. Я провёл 9 невероятных лет в этой команде, я играл всегда с большим желанием, отдачей, любовью и страстью, носил с честью футболку клуба, но я уважаю решение клуба не продлевать со мной контракт. Я благодарю за ту любовь, которую всегда получал в Санкт-Петербурге, спасибо всем за это! Благодарю игроков, тренеров и всех работников, с кем я разделил эти 9 лет. Я также благодарю всех людей, которых я здесь узнал, и которые были частью моей жизни в Петербурге. Желаю клубу удачи и много побед. Прощание - это не конец, наоборот, это начало нового приключения.