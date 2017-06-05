СМИ: победитель Лиги чемпионов голландец Снейдер может перейти в "Зенит"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Новый главный тренер петербургского "Зенита" Роберто Манчини заинтересован в приобретении 32-летнего голландского полузащитника "Галатасарая" Уэсли Снейдера. Об этом сообщает турецкое издание Marmaragazetesi.com.

В воскресенье Снейдер повторил рекорд Эдвина ван дер Сара по количеству матчей за сборную Нидерландов (130), сыграв в товарищеском матче против команды Кот-д'Ивуара.

В прошедшем сезоне голландец провел 33 матча за "Галатасарай", в которых забил пять мячей и сделал 17 результативных передач. Снейдер становился чемпионом Италии (2010) и победителем Лиги чемпионов в составе итальянского "Интера" (2010), чемпионом Испании в составе мадридского "Реала" (2008), чемпионом Голландии в составе амстердамского "Аякса" (2005, 2004), двукратным чемпионом Турции в составе "Галатасарая" (2013, 2015).