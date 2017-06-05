СМИ: победитель Лиги чемпионов голландец Снейдер может перейти в "Зенит"

Сарсания: переход Нобоа в ФК "Зенит" является пожеланием МанчиниСпорт 5 июня, 12:30
Пресс-конференция глав МИД РФ и Белоруссии в Москве. ВидеотрансляцияПолитика 5 июня, 12:26
Более 670 млн руб. выделено в 2017 году регионам РФ, пострадавшим от ЧСВ стране 5 июня, 12:25
Бывший тренер "Спартака" Аленичев возглавил "Енисей"Спорт 5 июня, 12:24
Военный знак качества: зачем российской армии "ударные" подразделенияАрмия и ОПК 5 июня, 12:21
ФК "Спартак" объявил о назначении Измайлова на пост зампреда совета директоровСпорт 5 июня, 12:08
Yamaha отзывает в РФ почти 400 мотоциклов из-за возможных проблем с управлениемЭкономика и бизнес 5 июня, 12:05
Космонавт Новицкий рассказывает о своей миссии на орбите. ВидеотрансляцияКосмос 5 июня, 11:58
Совет муниципальных образований Москвы поддержал программу реновацииОбщество 5 июня, 11:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Новый главный тренер петербургского "Зенита" Роберто Манчини заинтересован в приобретении 32-летнего голландского полузащитника "Галатасарая" Уэсли Снейдера. Об этом сообщает турецкое издание Marmaragazetesi.com.
В воскресенье Снейдер повторил рекорд Эдвина ван дер Сара по количеству матчей за сборную Нидерландов (130), сыграв в товарищеском матче против команды Кот-д'Ивуара.
В прошедшем сезоне голландец провел 33 матча за "Галатасарай", в которых забил пять мячей и сделал 17 результативных передач. Снейдер становился чемпионом Италии (2010) и победителем Лиги чемпионов в составе итальянского "Интера" (2010), чемпионом Испании в составе мадридского "Реала" (2008), чемпионом Голландии в составе амстердамского "Аякса" (2005, 2004), двукратным чемпионом Турции в составе "Галатасарая" (2013, 2015).