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СМИ: победитель Лиги чемпионов голландец Снейдер может перейти в "Зенит"

Спорт
5 июня, 11:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

С 2013 года полузащитник играет в турецком "Галатасарае"

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Уэсли Снейдер

Уэсли Снейдер

© EPA/PONTUS LUNDAHL

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Новый главный тренер петербургского "Зенита" Роберто Манчини заинтересован в приобретении 32-летнего голландского полузащитника "Галатасарая" Уэсли Снейдера. Об этом сообщает турецкое издание Marmaragazetesi.com.

В воскресенье Снейдер повторил рекорд Эдвина ван дер Сара по количеству матчей за сборную Нидерландов (130), сыграв в товарищеском матче против команды Кот-д'Ивуара.

В прошедшем сезоне голландец провел 33 матча за "Галатасарай", в которых забил пять мячей и сделал 17 результативных передач. Снейдер становился чемпионом Италии (2010) и победителем Лиги чемпионов в составе итальянского "Интера" (2010), чемпионом Испании в составе мадридского "Реала" (2008), чемпионом Голландии в составе амстердамского "Аякса" (2005, 2004), двукратным чемпионом Турции в составе "Галатасарая" (2013, 2015).

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