Сборная Италии вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по футболу

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Сборная Италии обыграла команду Замбии в дополнительное время со счетом 3:2 в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по футболу (игроки до 20 лет), проходящего в Южной Корее.

В составе победителей отличились Рикардо Орсолини (50-я минута), Федерико Димарко (88) и Лука Видо (111). В составе сборной Замбии мячи забивали Патсон Дака (4) и Фэшн Сакала (84). На 43-й минуте с поля был удален защитник итальянской команды Джузеппе Песселья.

Форвард "Спартака" Сакала сравнялся по количеству забитых мячей (4) с самыми результативными игроками турнира венесуэльцем Серхио Кордовой, французом Жан-Кевином Огюстеном, американцем Джошуа Сарджентом.

Сборная Италии сыграет в полуфинале с победителем матча между командами Мексики и Англии. Во втором матче 1/2 финала встретятся команды Уругвая и Венесуэлы.