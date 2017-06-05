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Сборная Италии вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по футболу

Спорт
5 июня, 13:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Итальянцы, игравшие с 43-й минуты в меньшинстве, победили 3:2, забив решающий гол в дополнительное время

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Сборная Италии обыграла команду Замбии в дополнительное время со счетом 3:2 в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по футболу (игроки до 20 лет), проходящего в Южной Корее.

В составе победителей отличились Рикардо Орсолини (50-я минута), Федерико Димарко (88) и Лука Видо (111). В составе сборной Замбии мячи забивали Патсон Дака (4) и Фэшн Сакала (84). На 43-й минуте с поля был удален защитник итальянской команды Джузеппе Песселья.

Форвард "Спартака" Сакала сравнялся по количеству забитых мячей (4) с самыми результативными игроками турнира венесуэльцем Серхио Кордовой, французом Жан-Кевином Огюстеном, американцем Джошуа Сарджентом.

Сборная Италии сыграет в полуфинале с победителем матча между командами Мексики и Англии. Во втором матче 1/2 финала встретятся команды Уругвая и Венесуэлы.

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