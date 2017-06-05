Шипулин примет участие в чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Антон Шипулин выступит на чемпионате мира по летнему биатлону, который пройдет в Чайковском. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза биатлонистов.
В составе сборной России также выступят чемпионка мира среди юниоров 2017 года Валерия Васнецова, чемпион мира по летнему биатлону 2015 года Сергей Клячин, олимпийский чемпион Алексей Волков.
Шипулин является победителем Игр-2014 в Сочи в эстафете 4х7,5 км, бронзовым призером Олимпиады-2010 в Ванкувере на этой же дистанции. В прошедшем сезоне он занял второе место в общем зачете Кубка мира. На чемпионате мира 2017 года биатлонист стал победителем в эстафете и бронзовым призером в миксте.
Чемпионат мира по летнему биатлону пройдет с 25 по 27 августа.