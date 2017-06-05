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СМИ: "Селтик" заинтересован в приобретении футболиста "Ростова" Азмуна

Спорт
5 июня, 17:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Отмечается, что 22-летний иранец может присоединиться к 48-кратному чемпиону Шотландии в случае ухода основного форварда команды Муссы Дембеле

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Сердар Азмун

Сердар Азмун

© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Шотландский футбольный клуб "Селтик" заинтересован в приобретении нападающего российского "Ростова" Сердара Азмуна. Об этом сообщает издание The Sun.

Отмечается, что 22-летний иранец может присоединиться к 48-кратному чемпиону Шотландии в случае ухода основного форварда команды Муссы Дембеле. Также за Азмуном следят английский "Эвертон", испанский "Вильярреал", итальянский "Лацио", а также несколько российских клубов.

Азмун выступает за "Ростов" с 2015 года. В прошедшем сезоне он провел за клуб 41 матч в различных турнирах, в которых отметился 12 голами и тремя результативными передачами.

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