СМИ: "Селтик" заинтересован в приобретении футболиста "Ростова" Азмуна

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Шотландский футбольный клуб "Селтик" заинтересован в приобретении нападающего российского "Ростова" Сердара Азмуна. Об этом сообщает издание The Sun.

Отмечается, что 22-летний иранец может присоединиться к 48-кратному чемпиону Шотландии в случае ухода основного форварда команды Муссы Дембеле. Также за Азмуном следят английский "Эвертон", испанский "Вильярреал", итальянский "Лацио", а также несколько российских клубов.

Азмун выступает за "Ростов" с 2015 года. В прошедшем сезоне он провел за клуб 41 матч в различных турнирах, в которых отметился 12 голами и тремя результативными передачами.