Клуб КХЛ "Йокерит" зимой проведет матч против СКА на открытом воздухе

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Хельсинкский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Йокерит" зимой сыграет с санкт-петербургским СКА на открытом воздухе. Об этом сообщает газета Kauppalehti.

Событие будет приурочено к 50-летию "Йокерита", встречу планируется провести в Хельсинки. Соглашение, заключенное с властями города, предусматривает проведение двух матчей на открытом воздухе. Вторую игру проведет другая команда из Хельсинки ХИФК, выступающая в финской лиге.

"Йокерит" выступает в КХЛ с сезона-2014/15. В прошедшем сезоне финская команда дошла до 1/8 финала плей-офф КХЛ, проиграв московскому ЦСКА.