Определен состав сборной России на чемпионат Европы по фехтованию

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы по фехтованию, который пройдет в Тбилиси. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации фехтования.
В соревнованиях рапиристов у мужчин выступят Тимур Арсланов, Алексей Черемисинов, Тимур Сафин и Дмитрий Жеребченко, у женщин - Инна Дериглазова, Марта Мартьянова, Светлана Трипапина и Аделина Загидуллина.
В соревнованиях саблистов у мужчин примут участие Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов, Владислав Поздняков и Алексей Якименко, у женщин - Анна Башта, Анастасия Баженова, Яна Егорян и Софья Позднякова.
В соревнованиях шпажистов у мужчин заявлены Вадим Анохин, Никита Глазков, Сергей Ходос и Павел Сухов, у женщин - Татьяна Гудкова, Виолетта Колобова, Татьяна Логунова и Дарья Мартынюк.
Чемпионат Европы по фехтованию пройдет 12-17 июня.