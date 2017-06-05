Определен состав сборной России на чемпионат Европы по фехтованию

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы по фехтованию, который пройдет в Тбилиси. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации фехтования.

В соревнованиях рапиристов у мужчин выступят Тимур Арсланов, Алексей Черемисинов, Тимур Сафин и Дмитрий Жеребченко, у женщин - Инна Дериглазова, Марта Мартьянова, Светлана Трипапина и Аделина Загидуллина.

В соревнованиях саблистов у мужчин примут участие Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов, Владислав Поздняков и Алексей Якименко, у женщин - Анна Башта, Анастасия Баженова, Яна Егорян и Софья Позднякова.

В соревнованиях шпажистов у мужчин заявлены Вадим Анохин, Никита Глазков, Сергей Ходос и Павел Сухов, у женщин - Татьяна Гудкова, Виолетта Колобова, Татьяна Логунова и Дарья Мартынюк.

Чемпионат Европы по фехтованию пройдет 12-17 июня.