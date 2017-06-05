Смолов и Бухаров выйдут в стартовом составе сборной России на матч с венграми

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Нападающие Федор Смолов и Александр Бухаров выйдут в стартовом составе сборной России по футболу на товарищеский матч против команды Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.
Матч пройдет в понедельник в Будапеште, начало - 21:30 мск.
Полностью состав сборной России выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев, Виктор Васин, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Юрий Жирков, Александр Самедов, Роман Зобнин, Денис Глушаков, Александр Головин, Смолов, Бухаров.
Команда России проводит подготовку к Кубку конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля.