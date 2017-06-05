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Россияне Матлаков и Дубов входят в число лидеров чемпионата Европы по шахматам

Спорт
5 июня, 21:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

После шести туров, набрав по пять баллов, Матлаков и Дубов делят лидерство с восемью шахматистами

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Материал из 1 страницы
© EPA/PIROSCHKA VAN DE WOUW

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Россияне Максим Матлаков и Даниил Дубов одержали победы в партиях шестого тура чемпионата Европы по шахматам, который проходит в Минске.

Матлаков обыграл белоруса Владислава Ковалева, Дубов оказался сильнее Армана Пашикяна из Армении.

После шести туров, набрав по пять баллов, Матлаков и Дубов делят лидерство с восемью шахматистами. У 29 участников соревнований в активе 4,5 очка, в их числе россияне Александр Рязанцев, Дмитрий Бочаров, Владислав Артемьев, Евгений Томашевский, Александр Шиманов, Антон Демченко и Денис Хисматуллин.

Следующий тур пройдет 6 июня. По результатам чемпионата Европы 22 лучших шахматиста получат возможность выступить на следующем Кубке мира, который является отборочным соревнованием к турниру претендентов.

Чемпионат Европы завершится 10 июня.

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