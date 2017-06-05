Россияне Матлаков и Дубов входят в число лидеров чемпионата Европы по шахматам

Apple представила новую модель планшета iPad ProЭкономика и бизнес 5 июня, 22:23
Group-IB предупредила о мошенниках, использующих бренды "Аэрофлота" и других авиакомпанийЭкономика и бизнес 5 июня, 22:21
У футболиста сборной России Зобнина подозрение на повреждение связок коленного суставаСпорт 5 июня, 22:16
Футболист Янбаев покинул московский "Локомотив"Спорт 5 июня, 22:02
Россияне Матлаков и Дубов входят в число лидеров чемпионата Европы по шахматамСпорт 5 июня, 21:55
Стрельбу в Орландо устроил экс-военнослужащий СШАПроисшествия 5 июня, 21:54
Романцев заявил, что матч сборных России и Венгрии очень важен для него как специалистаСпорт 5 июня, 21:16
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию вокруг КатараПолитика 5 июня, 21:08
Интервью Путина телеканалу NBC смотрели более 6 млн человекМеждународная панорама 5 июня, 21:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Россияне Максим Матлаков и Даниил Дубов одержали победы в партиях шестого тура чемпионата Европы по шахматам, который проходит в Минске.
Матлаков обыграл белоруса Владислава Ковалева, Дубов оказался сильнее Армана Пашикяна из Армении.
После шести туров, набрав по пять баллов, Матлаков и Дубов делят лидерство с восемью шахматистами. У 29 участников соревнований в активе 4,5 очка, в их числе россияне Александр Рязанцев, Дмитрий Бочаров, Владислав Артемьев, Евгений Томашевский, Александр Шиманов, Антон Демченко и Денис Хисматуллин.
Следующий тур пройдет 6 июня. По результатам чемпионата Европы 22 лучших шахматиста получат возможность выступить на следующем Кубке мира, который является отборочным соревнованием к турниру претендентов.
Чемпионат Европы завершится 10 июня.