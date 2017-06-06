Баскетболист "Лейкерс" Мозгов вызван в сборную России для подготовки к ЧЕ-2017

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Тимофей Мозгов вызван на основной сбор команды России для подготовки к чемпионату Европы 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

В список вошли 11 игроков:

защитники - Евгений Бабурин, Дмитрий Хвостов (оба - "Локомотив-Кубань"), Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон (оба - ЦСКА), Алексей Швед "("Химки");

форварды - Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все - ЦСКА), Андрей Зубков ("Локомотив-Кубань"), Сергей Карасев ("Зенит");

центровой - Тимофей Мозгов ("Лейкерс", НБА).

Остальные кандидаты в состав сборной России будут отобраны по итогам "Открытого лагеря РФБ", который пройдет 8-15 июня. Основной сбор начинается 23 июля.

Чемпионат Европы пройдет в 31 августа - 17 сентября в Стамбуле (Турция), Хельсинки (Финляндия), Тель-Авиве (Израиль), Клуж-Напоке (Румыния). Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф.