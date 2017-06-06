Баскетболист "Лейкерс" Мозгов вызван в сборную России для подготовки к ЧЕ-2017

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Тимофей Мозгов вызван на основной сбор команды России для подготовки к чемпионату Европы 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).
Остальные кандидаты в состав сборной России будут отобраны по итогам "Открытого лагеря РФБ", который пройдет 8-15 июня. Основной сбор начинается 23 июля.
Чемпионат Европы пройдет в 31 августа - 17 сентября в Стамбуле (Турция), Хельсинки (Финляндия), Тель-Авиве (Израиль), Клуж-Напоке (Румыния). Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф.