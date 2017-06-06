Сеул выиграл право проведения ЧМ по шорт-треку 2020 года у Сочи и Солт-Лейк-Сити

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по шорт-треку 2020 года пройдет в Сеуле. Об этом ТАСС сообщил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

Такое решение было принято на заседании Международного союза конькобежцев (ISU) в Амстердаме. На право проведения турнира также претендовали Солт-Лейк-Сити (США) и российский Сочи.

"Право проведения чемпионата мира выиграл Сеул, выбор ISU вполне объективен - на этом континенте давно не проводились такие старты, - рассказал Кравцов. - Солт-Лейк- Сити отдали чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2020 года. Конкуренты у Сочи были сильные. Ничего страшного, будем подавать заявки на следующие чемпионаты".