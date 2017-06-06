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Полеты малой авиации не будут мешать безопасности ЧМ-2018

Спорт
6 июня, 13:00 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

По словам заместителя начальника Управления ФСБ России Алексея Лаврищева с 1 июня этот механизм уже работает

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МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Полеты малой авиации не станут помехой обеспечению безопасности проведения в России чемпионата мира и Кубка конфедераций по футболу. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил заместитель начальника Управления ФСБ России Алексей Лаврищев.

"В соответствии с указом Минтранспорта на время проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира установлены зоны ограничения и запретов полетов, - сказал Лаврищев. - Но ограничения - не есть запрет. Порядок разработан, он на сайте Минстранса и авиации. Эти полеты не должны создавать помех для мероприятий по обеспечению безопасности Кубка конфедераций и чемпионата мира. С 1 июня этот механизм уже работает, сегодня согласовано около 90 полетов".

9 мая 2017 года был подписан указ президента Российской Федерации №202 "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года".

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Игры чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

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ЧМ-2018 по футболу Кубок конфедераций-2017
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