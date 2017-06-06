Российские ватерполистки обыграли японок на старте Суперфинала Мировой лиги

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Сборная России со счетом 18:9 одержала победу над командой Японии в первом матче Суперфинала Мировой лиги по водному поло среди женщин, который проходит в китайском Шанхае.

Другой матч группы А между сборными США и Нидерландов пройдет позднее во вторник.

Следующий матч россиянки проведут 7 июня против голландских ватерполисток.

Женская Мировая лига является исключительно коммерческим турниром, а ее победитель получит 50 тысяч долларов. Турнир завершится 11 июня.