Российские ватерполистки обыграли японок на старте Суперфинала Мировой лиги

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Сборная России со счетом 18:9 одержала победу над командой Японии в первом матче Суперфинала Мировой лиги по водному поло среди женщин, который проходит в китайском Шанхае.
Другой матч группы А между сборными США и Нидерландов пройдет позднее во вторник.
Следующий матч россиянки проведут 7 июня против голландских ватерполисток.
Женская Мировая лига является исключительно коммерческим турниром, а ее победитель получит 50 тысяч долларов. Турнир завершится 11 июня.